Al momento sono in corso tutte le indagini del caso per la triste vicenda avvenuta lo scontro lunedì 28 novembre, nella città di Trani. Una giovane madre tornata a casa da lavoro, ha trovato la figlia 14enne ormai senza vita sul pavimento. I medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Gli inquirenti per adesso, oltre a scavare nella vita dell’adolescente e di sua madre, hanno fatto anche una nuova importante scoperta.

In realtà l’abitazione in cui vivevano le due donne, non è di loro proprietà. Appartiene invece ad un’anziana signora deceduta pochi giorni prima per Covid e alla quale la madre della ragazza faceva da badante.

Vista la nuova importante novità, è anche probabile per gli agenti che la giovane possa aver contratto il virus, che a causa della sua precedente patologia, potrebbe aver portato al suo improvviso decesso.

Ovviamente a dare delle risposte precise sarà solo l’autopsia, che è prevista per la giornata di oggi venerdì 2 dicembre. Nel frattempo sono davvero tanti quelli che stanno mostrando vicinanza a sua madre, colpita dall’improvvisa perdita.

14enne trovata senza vita in casa: i fatti

Il triste episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 28 novembre. Precisamente in un’abitazione che si trova in viale Europa, nella città di Trani.

La madre tornata a casa da lavoro, ha trovato la figlia a terra, ormai senza vita. Sconvolta dalla scena che si è trovata davanti, è uscita di nuovo ed è andata di corsa nel commissariato della polizia locale, che è proprio vicino la casa.

Gli agenti nel sentire il suo racconto e nel vedere le sue condizioni, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. Alcuni medici hanno preso in cura la madre, altri invece sono andati a vedere la figlia.

Purtroppo però, non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Ora saranno solo l’autopsia e le indagini a far luce su questa perdita così improvvisa e straziante.