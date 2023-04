Un altro gravissimo sinistro è quello che si è consumato nella giornata di martedì 4 aprile, nella città di Trapani. Purtroppo ad avere la peggio sono due sorelle di 77 e 75 anni, chiamate Maria e Margherita Grimaldi, che erano a bordo dello stesso veicolo.

Sul posto oltre le forze dell’ordine, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto liberare una delle due signore dalle lamiere del veicolo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 4 aprile. Precisamente nel comune di Santa Ninfa, che si trova nella provincia di Trapani.

Non è ancora chiaro dove le due signore erano dirette. L’unica cosa certa è che erano proprio a bordo dello stesso veicolo.

Tuttavia, è proprio durante quel viaggio, che la donna alla guida ne ha perso improvvisamente il veicolo. Non si esclude la possibilità che possa aver avuto un malore, che non le ha lasciato scampo.

Dopo esser uscite fuori strada, hanno finito la loro corsa contro un palo. Una delle due, è stata sbalzata fuori dall’auto e purtroppo, a causa del forte impatto contro il suolo, ha perso la vita praticamente sul colpo. I medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Il sinistro in cui Maria e Margherita Grimaldi hanno perso la vita

Le forze dell’ordine intervenute, hanno dovuto chiedere l’intervento anche dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno dovuto usare le cesoie per liberare una delle due sorelle, dalle lamiere del veicolo.

Tuttavia, anche per lei i medici non hanno potuto far nulla. Le contusioni per lei sono risultate essere davvero troppo gravi e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Gli agenti intervenuti al momento sono a lavoro per ricostruire l‘esatta dinamica del sinistro, che ha visto coinvolte le due sorelle. Per ora non risultano esserci altri veicoli coinvolti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.