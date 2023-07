Si chiamava Michelle Atherton la giovane mamma di 47 anni, che nella giornata di mercoledì 5 luglio ha perso la vita. Un camion dell’immondizia, l’ha travolta mentre era alla guida della sua auto e nonostante i tentativi dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare.

Una notizia davvero straziante, che ha gettato a sconforto e tristezza nei cuori dei suoi familiari. I figli ora chiedono a tutti quelli che hanno informazioni su quanto successo, di farsi avanti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di mercoledì 5 luglio. Nel piccolo borgo di St Helens, nella contea di Merseyside, in Inghilterra.

Michelle, conosciuta da tutti come Shelly, era a bordo della sua Ford Fiesta ed in quell’occasione era uscita alle 7 del mattino, per andare a lavoro. Fino a quel momento per lei sembrava essere una giornata come le altre.

Quando all’improvviso un camion della spazzatura l’ha travolta. L’automobilista del mezzo pesante si è subito fermato ed ha allertato sia i soccorsi, che le forze dell’ordine.

I medici hanno cercato a lungo di salvare la vita della giovane madre, ma alla fine a causa dei traumi riportati al torace, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Il ricordo del figlio di Michelle Atherton

Gli agenti ora sono a lavoro per capire la dinamica di questo sinistro. Lo stesso Sceriffo locale ha chiesto a chiunque di farsi avanti per avere ulteriori informazioni su questo grave episodio.

In tanti ora si stanno facendo avanti per mostrare vicinanza alla famiglia. Michelle ha lasciato 4 figli, 6 nipoti ed uno che sarebbe dovuto nascere a breve. Un dei figli durante la sua commemorazione ha voluto parlare e nel suo discorso, ha dichiarato: