Travolta da una pattuglia che inseguiva dei ladri: ragazza di soli 14 anni perde la vita a Roma

La notizia del tragico incidente è di ieri mattina e arriva dalla periferia della capitale. Sheena Lossetto, ragazza di origini Sinti di soli 14 anni, ha perso la vita a seguito di un violentissimo impatto tra l’auto su cui viaggiava insieme alla sua famiglia e una pattuglia della Polizia Stradale.

Il sinistro è accaduto nella periferia est di Roma, all’incrocio tra via di Salone e via Andrea Noale. Tutto è partito da Tivoli, dove due malviventi hanno rapinato una proprietaria di una tabaccheria, che trasportava nella sua auto tabacchi per il valore di 4.000 euro, per poi fuggire a bordo di una punto grigia.

L’auto sospetta è stata poi avvistata sull’autostrrada A24 e, proprio da lì, è iniziato un folle inseguimento che ha coinvolto una pattuglia della Polizia. Dopo il casello di Roma Est, i ladri hanno forzato un posto di blocco e hanno preso l’uscita di Ponte di Nona, immettendosi su via di Salone.

Giunti all’incrocio maledetto, la pattuglia si è schiantata frontalmente contro l’auto su cui viaggiava la giovane vittima, suo padre, sua madre e suo fratello maggiore.

I genitori e i due agenti di Polizia hanno riportato ferite importanti ma non gravissime. È andata decisamente peggio al ragazzo di 20 anni, che è ricoverato all’ospedale Umberto I in gravissime condizioni. Mentre la ragazza di soli 14 anni, è morta sul colpo. Inutile la corsa all’ospedale San Giovanni.

Chi era Sheena Lossetto

Sheena Lossetto era una ragazza come tante. Frequentava la seconda media, era solare e amava i vestiti e la moda.

Proprio ieri, si stava recando insieme alla sua famiglia al centro commerciale sulla Tiburtina per fare degli acquisti. A quei negozi, però, non sono mai arrivati. Il suo sogno era quello di fare la modella. Un sogno stroncato troppo presto.

L’arduo compito del riconoscimento è spettato allo zio della ragazza, fratello di suo padre, che si è detto devastato e non abbastanza forte da dare la tragica notizia ai genitori di Sheena.

La Polizia di Stato, che continua ad indagare per trovare i due ladri ancora in fuga, ha pubblicato una nota nella quale si stringe al dolore della famiglia della vittima.