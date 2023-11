Oltre ai tre militari, ha perso la vita anche un altro uomo: fatale per i quattro lo schianto sulle due vetture su cui viaggiavano

Si chiamavano Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero, i tre militari che nella serata di lunedì hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto in provincia di Taranto. Nello schianto è deceduto anche il 60enne Francesco Clemente.

Una tragedia devastante quella avvenuta nella serata dello scorso lunedì sulla strada statale 100, nei pressi della galleria tra Massafra e Mottola, in provincia di Taranto.

Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente e sono finite completamente distrutte.

Su una di esse, una Fiat Multipla, viaggiavano alcuni militari dell’Esercito Italiano, tutti originari della provincia di Taranto e in servizio nella caserma di Altamura. La Multipla si è scontrata contro un mini van, sulla quale viaggiavano altre persone.

Per tre militari non c’è stato nulla da fare

Purtroppo il bilancio dell’incidente stradale è stato drammatico e parla di 4 vittime e tre feriti, di cui due in modo grave.

Si tratta di tre militari, che viaggiavano insieme sulla Fiat Multipla, e un uomo di 60 anni che invece viaggiava sull’altra vettura. Quest’ultimo, Francesco Clemente, era originario di Bari.

I tre uomini dell’Esercito italiano si chiamavano invece Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero, avevano 50, 42 e 49 anni ed erano originari rispettivamente di Montemesola, Taranto e Statte. Appartenevano tutti al 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura.

Immediato il cordoglio da parte del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’armata Pietro Serino, che ha diramato una nota in memoria dei tre militari scomparsi e per mostrare vicinanza alle loro famiglie e ai feriti. Ecco le sue parole:

Profondo cordoglio e solidale vicinanza alle famiglie dei tre militari morti ieri pomeriggio in un incidente stradale vicino Mottola, in provincia di Taranto, che ha provocato quattro vittime e due feriti gravi. I militari che hanno perso la vita sono Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero Serino. Si augura anche una pronta guarigione ai feriti attualmente ricoverati in strutture ospedaliere della zona. Il personale dell’Esercito sta fornendo il massimo supporto logistico e psicologico alle famiglie dei militari.

