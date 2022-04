Tragedia sulle strade italiane: il bilancio è di tre morti in un incidente stradale in Friuli Venezia Giulia che ha coinvolto, in un terribile schianto, due mezzi. Il frontale ha avuto luogo nel pomeriggio di sabato 9 aprile 2022 lungo la Strada Statale 52. Purtroppo per tre persone coinvolte nel sinistro non c’è stato niente da fare.

Lo scontro frontale tra due auto ha avuto luogo nella giornata di sabato 9 aprile 2022 lungo la Strada Statale 52, intorno alle ore 16, nel tratto di strada che si trova al confine tra le città friulane di Cavazzo Carnico e Tolmezzo.

Le due auto coinvolte sono una Fiat 500L e una Saab 9.3 Sport Hatch. Sulle due auto rimaste coinvolte nel terribile incidente stradale hanno perso la vita un uomo di 45 anni e una coppia di anziani signori di 72 anni.

I Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del 118 hanno prontamente raggiunto il luogo dove ha avuto luogo il terribile e tragico incidente stradale. Le due auto erano completamente distrutte e non è stato facile tirare fuori i corpi delle vittime dalle lamiere accartocciate.

L’uomo di 45 anni era alla guida della Saab, mentre l’uomo e la donna, entrambi di 72 anni, si trovavano all’interno della Fiat 500 L. Le forze dell’ordine al momento stanno cercando di capire come ha potuto avere luogo un incidente di tale portata su quel tratto di strada.

Tre morti in un incidente stradale in Friuli, si cercano di capire le dinamiche dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e per capire quali possono essere state le cause che hanno portato a uno schianto frontale così terribile.

Per i Carabinieri si potrebbe parlare di un sorpasso azzardato da parte di una delle due vetture. O anche la perdita di controllo di uno dei due mezzi a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia.