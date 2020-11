View this post on Instagram

🇬🇧 🇮🇹 🇬🇧 The colourful facades of the Renaissance palazzos that skirt the magnificent Piazza Duomo in the heart of Trento are open-air works of art. The old city centre, proud of its long and illustrious history, boasts a host of such spell-binding sights and a walk through its maze of alleys and narrow streets is a truly fantastic way to spend a sunny autumn afternoon. ~ 🇮🇹 La bellezza di Piazza Duomo a Trento è resa ancora più affascinante dagli affreschi rinascimentali delle Case Cazuffi-Rella, due gioielli del Sedicesimo Secolo.