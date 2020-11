Un grave lutto ha colpito la comunità di Trevignano. Purtroppo Barbara Ardemagni è morta, all’età di 46 anni. Lascia due bambini di 11 e 8 anni. Ha lottato con forza e coraggio per mesi, ma alla fine la malattia l’ha strappata via troppo presto dall’affetto dei suoi cari. In molti ora sono vicino al dolore dei familiari.

CREDIT: FACEBOOK

Sia lei che il marito sono molto conosciuti nella zona ed infatti tutta la comunità è sconvolta da questa tragica ed improvvisa perdita.

Barbara già da diverso tempo soffriva della sua malattia. I medici l’hanno sottoposta a tutte le cure necessarie, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere.

I familiari hanno sempre sperano che le cure la portassero alla guarigione, ma alla fine Barbara ha smesso di lottare. La malattia l’ha portata via troppo presto dall’affetto dei suoi cari.

La giovane mamma aveva conosciuto il marito Simone Sottana e dalla loro unione sono nati due bambini, Alessandro e Nikolas di 11 e 8 anni. L’intera famiglia si era trasferita nella piccola frazione di Signoressa da diverso tempo.

Erano molto conosciuti e tutti li hanno descritti come persone tranquille e riservate. Tutta la comunità ora si è stretta vicino al dolore dei suoi bambini, del marito ed anche dei suoi genitori, che hanno dovuto salutare troppo presto la loro figlia.

Morta Barbara Ardemagni: il funerale

CREDIT: MARQUES FRANCISCO

Il suo funerale sarà celebrato mercoledì 4 novembre, sempre nella chiesa di Signoressa. Non potranno partecipare tutte le persone che l’hanno conosciuta, proprio a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria che si è diffusa in tutto il mondo. I suoi familiari per un ultimo addio, hanno deciso di pubblicare una commovente frase sul manifesto. Hanno scritto:

Ti avremo sempre nel cuore. Proteggi i tuoi amati figli dall’alto.

L’intera comunità ora si è stretta vicino al dolore dei suoi familiari, che sono sconvolti dalla sua tragica ed improvvisa scomparsa.