Treviso bimba di 9 anni ha perso la vita Bimba alla mamma: "Ho mal di testa!" Alla fine perde la vita. Ecco cosa è accaduto..

Una vicenda davvero terribile, è accaduta nella mattinata di ieri, venerdì tre gennaio, all’ospedale di Treviso. Una bimba di nove anni, ha perso la vita, dopo aver lamentato alla madre un forte mal di testa. Era di Belluno ed era in vacanza. Un evento terribile, che ha sconvolto tutti e in molti ancora non riescono a trovare una spiegazione.

I medici hanno provato a fare di tutto per cercare di salvarle la vita, ma ogni loro tentativo alla fine si è rivelato vano ed il cuore della piccola, alla fine ha cessato di battere.

Secondo le informazioni che sono state rese note, la bimba era in vacanza con la madre e la nonna. Non ha mai avuto grandi problemi e tutto stava procedendo normalmente.

Poco dopo, nella mattinata di venerdì, ha iniziato a lamentare un forte mal di testa e subito un forte malore. La madre, preoccupata ha allertato subito i soccorsi, che sono arrivati sul posto immediatamente.

Vista la gravità della situazione, i medici hanno chiesto l’ausilio di un elisoccorso, che ha trasportato la piccola da San Pietro di Cadore, all’ospedale di Treviso.

I dottori hanno provato a fare di tutto per cercare di salvarla, ma alla fine ogni loro tentativo si è rivelato vano. Per la bimba non c’è stato più nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere.

Il suo decesso è avvenuto per un arresto cardiocircolatorio, molto probabilmente causato da un’aneurisma celebrare, che per la piccola è stato fatale. Nessuno ha potuto fare nulla per salvarle la vita.

Non è ancora chiaro se il corpo verrà sottoposto ad autopsia, per togliere ogni dubbio ai medici e ai genitori. Sicuramente questo decesso improvviso ed inaspettato ha sconvolto tutti. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che potesse accadere così.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: La bambina abbandonata, che è stata trovata per miracolo