Treviso, i funerali di Nicole Volpato: morta a causa di una leucemia fulminante Treviso, sono stati celebrati i funerali di Nicole Volpato, la bimba deceduta a 12 anni, a causa di una leucemia fulminante

Sono stati celebrati nella giornata di ieri, mercoledì 3 giugno, i funerali di Nicole Volpato, la bimba che è morta a 12 anni a causa di una leucemia fulminante. In molti hanno voluto partecipare per dare un ultimo saluto alla piccola e per stare vicino ai suoi familiari in questo momento così difficile.

La bambina di Monsatier, in provincia di Treviso, è deceduta lo scorso 29 maggio dopo cinque lunghi giorni di agonia. Giorni in cui i medici hanno provato a fare il possibile per riuscire a salvarla ma, tutti i loro tentativi, alla fine, si sono rivelati vani.

Tutto è iniziato dopo l’estrazione di un dente, che ha portato ad un malessere ed una febbre che non riusciva a passare nonostante gli antibiotici che stava prendendo.

I suoi genitori erano preoccupati ed è per questo che hanno deciso di portarla all’ospedale più vicino. Poco dopo, però, i dottori hanno deciso di trasferirla al centro medico di Padova più specializzato in quel tipo di patologie.

Dopo cinque lunghi giorni di agonia, Nicole si è spenta per sempre, nel pomeriggio di venerdì. Secondo le informazioni emerse, la causa del decesso della piccola è stata una leucemia fulminante che non le ha lasciato scampo.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 giugno, sono stati celebrati i suoi funerali e tutta la comunità si è stretta vicino alla sua famiglia. Anche i suoi compagni di classe hanno voluto partecipare al rito.

Hanno voluto fare un gesto speciale. Durante l’uscita del feretro, hanno deciso di far volare al cielo dei palloncini bianchi. In più tutti i presenti, per onorare la memoria della bimba, hanno rotto il silenzio con un lungo applauso.

Nicole Volpato ha perso la vita a 12 anni, lasciando la mamma Carmen Marchese, il papà Walter Volpato e la sorellina più piccola di due anni, Alessia.