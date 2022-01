Eseguita l'autopsia sul corpo di Carlotta De Rossi, la 18enne morta in un incidente la notte di Santo Stefano

È stata eseguita nella giornata di martedì 4 gennaio l’autopsia sul corpo di Carlotta De Rossi, la 18enne morta in un tragico incidente. Il medico grazie a tutti gli esami del caso, è riuscito a stabilire l’esatta causa che ha portato al tragico ed improvviso decesso della giovane.

CREDIT: FACEBOOK

Questa terribile vicenda ha sconvolto l’intera comunità, ma soprattutto i suoi familiari. Il giorno di Natale per loro si è concluso nel peggiore dei modi.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella notte di Santo Stefano, intorno all’1:00. Precisamente in via Trieste, a Villorba, in provincia di Treviso.

Carlotta era in macchina con altri suoi 3 amici. Erano appena stati ad una festa ed in quel momento stavano tornando a casa. Era quasi arrivata, erano a circa un km, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

CREDIT: FACEBOOK

Marco Dussin, il ragazzo alla guida, all’altezza di una semi curva, ha perso il controllo del suo veicolo. È proprio a questo punto che la Ford Fiesta è finita in un fossato. Purtroppo Carlotta è stata sbalzata fuori dall’automobile e l’impatto con il suo suolo è stato molto violento.

I genitori ed i suoi amici hanno allertato in fretta i sanitari. Tuttavia, a causa dei traumi, il cuore della ragazza ha cessato di battere pochi minuti dopo l’incidente. Proprio mentre era tra le braccia dei suoi coetanei.

Cosa è emerso dall’autopsia di Carlotta De Rossi

La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per il reato di omicidio stradale. L’unico iscritto sul registro dagli indagati è il ragazzo alla guida. Quest’ultimo sottoposto ad alcol test, è risultato negativo. Ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il medico legale Alberto Furlaneto ha eseguito l’autopsia nella giornata di martedì 4 gennaio. Da questo esame è emerso che il decesso della 18enne è avvenuto per un forte trauma cranico. Inoltre, aveva anche altre lesioni sul corpo. La sua amica Chiara Tiveron, che in era in auto con la vittima, ha raccontato: