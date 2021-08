Luca Vettoretti è morto a 29 anni a causa di un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Cavaso del Tomba, un comune italiano in provincia di Treviso.

Il giovane era uscito per trascorrere la serata con gli amici ed è proprio quando, nella notte, stava tornando a casa, che è accaduta la tragedia. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, ma stando alle prime notizie riportate, sembrerebbe che il 29enne Luca Vettoretti abbia perso il controllo dell’auto, una Ford Fiesta. E sia poi finito dentro il parcheggio di un’azienda. Erano circa le 4:00 del mattino.

Il ventinovenne è morto sul colpo

Purtroppo Luca è sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo. A notare quanto accaduto, è stato un altro automobilista. Non appena ha visto la scena, si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 si sono precipitati sul posto, ma al loro arrivo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 29enne. Era già morto e non hanno potuto far altro se non dichiarare il suo decesso.

Sul posto sono giunti anche gli agenti dei Carabinieri di Montebelluna, che hanno subito avviato le indagini e si sono messi al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Chi era Luca Vettoretti

Luca Vettoretti era un ragazzo di 29 anni che amava il calcio e che giocava come centrocampista della Valdosport. Studiava all’Università e lavorava come impiegato in un’azienda agricola.

In tanti, dopo la notizia della tragedia inaspettata, si sono stretti al dolore della famiglia e hanno voluto pubblicare messaggi sul web, per salutarlo un’ultima volta.

Un ragazzo pieno di vita, che purtroppo ha perso il controllo della sua vettura, dopo un sabato sera con gli amici ed è morto sul colpo. Quando è avvenuto l’incidente, Luca Vettoretti stava tornando a casa.