È stata disposta l’autopsia sul corpo della neonata prematura, che purtroppo è morta 30 minuti dopo esser venuta al mondo. La tragedia si è consumata pochi giorni fa, all’ospedale Santa Maria della Pietà, a Nola, piccolo comune in provincia di Napoli. Al momento sono in corso tutte le indagini del caso.

Un evento tragico che ha scosso non solo la famiglia della bambina, ma anche tutta la comunità. In molti ora chiedono che sia fatta chiarezza sulla vicenda.

Il dramma, come abbiamo già detto in precedenza, è avvenuto pochi giorni fa. La coppia di giovani genitori è andata in pronto soccorso, poiché la mamma al sesto mese di gravidanza aveva dei dolori.

I medici dopo un primo controllo, hanno scoperto che la piccola stava per venire al mondo e non potevano fare nulla per evitare il parto. La sua situazione, purtroppo, era davvero grave.

La piccola è venuta al mondo e subito dopo è stata messa nell’incubatrice, visto che era prematura. Tuttavia, esattamente 30 minuti dopo, è arrivata la tragedia che ha sconvolto l’intera famiglia.

La neonata è morta. I dottori non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita, ma hanno potuto solo constatare il suo drammatico decesso.

Le indagini per la morte della neonata prematura

I genitori entrambi di 25 anni, ovviamente hanno deciso di denunciare subito l’accaduto alle forze dell’ordine. Di conseguenza la Procura di Napoli ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine sulla vicenda.

Il sostituto procuratore ha iscritto 3 medici del reparto di Ginecologia ed Ostetricia, come atto dovuto, nel registro degli indagati, per poter disporre anche l’autopsia sul corpo della neonata.

L’esame sarà effettuato nelle prossime ore e potrà dare delle risposte più concrete agli inquirenti, ma anche alla sua famiglia. I genitori vogliono che venga fuori la verità sull’accaduto, ma soprattutto vogliono capire se si sarebbe potuta salvare. L’evento tragico ha spezzato i cuori di tante persone del posto.