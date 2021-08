Sono ancora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per capire cosa è accaduto a Serena Fasan, la giovane madre trovata morta in casa. Il medico legale dopo una seconda ispezione cadaverica ha trovato dei segni sul collo della vittima. La Procura ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine.

Una vicenda che sembra essere avvolta nel mistero e che ha gettato nello sconforto l’intera comunità. La donna era molto conosciuta proprio per il suo lavoro da farmacista.

Il dramma di questa famiglia è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 agosto, precisamente nell’abitazione che si trova a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.

Il marito è tornato a casa da lavoro ed ha trovato la moglie ormai senza vita sul corridoio. Ha lanciato in fretta l’allarme ai soccorritori, con la speranza che avrebbero potuto salvarla, ma nonostante il tempestivo intervento dei medici, non c’è stato nulla da fare, hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Da una prima ispezione, gli inquirenti hanno pensato che la morte di Serena Fasan fosse avvenuta a causa di un malore. Tuttavia, dopo una seconda ispezione cadaverica, sono stati trovati dei segni sul collo, che possono essere riconducibili ad uno strangolamento.

Le indagini per la tragica morte di Serena Fasan

Inoltre, poche ore dopo la morte di questa ragazza, lo zio ha fatto perdere le sue tracce. Alla fine però, le forze dell’ordine lo hanno ritrovato senza vita. Si sarebbe gettato da un ponte.

Ovviamente vista la dinamica di quanto accaduto, il sostituto procuratore Mara Giovanna De Donà ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di omicidio volontario.

Serena Fasan era in casa con il suo bimbo di 2 anni, che stava dormendo nella sua camera. Sarà solo l’autopsia disposta dagli inquirenti, a dare delle risposte concrete su questa tragica ed improvvisa morte. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro anche il cellulare, che era vicino al corpo della mamma.

I familiari sconvolti dalle due perdite, vogliono sapere la verità su quanto accaduto. La giovane donna era molto conosciuta proprio per il suo lavoro da farmacista e perché il marito gestisce un pub molto noto nel paese.