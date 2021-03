La tragica e prematura scomparsa di Stefania Bonaldo ha scosso migliaia di persone. Pochi giorni prima della sua morte ha pubblicato un post, che ora ha commosso tutti i suoi conoscenti. Con le sue parole ha dimostrato di essere una donna forte, anche se ha combattuto contro diversi problemi.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo questa giovane mamma ha perso la vita nella mattinata di lunedì 1 marzo. Era ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

La sua cara amica, ha ricordato di aver passato la giornata di domenica insieme a lei e alla figlia. Erano andate a pranzo a casa di un amico e avevano passato il resto del pomeriggio a passeggiare e a divertirsi.

Intorno all’ora di cena, Stefania stava tornando a casa ed era a bordo della sua Fiat Palio. Stava percorrendo via Baldrocco, una strada che porta da Musago verso Castagnole.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si è scontrata con un’altra auto che proveniva dal senso opposto. L’impatto è stato molto violento ed infatti sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere. La giovane donna ha perso la vita poche ore dopo il suo ricovero, a causa dei traumi riportati. Pochi giorni prima del decesso, sui social aveva scritto:

Quando inizi il viaggio nel profondo e decidi di restarci, le bufere e le maree divengono fenomeni relativi ed i problemi quotidiani equazioni dalle infinite soluzioni. Sono diventata lucida, accogliente, ma mossa da un Logos alimentato dalle luci e ombre dell’Eros. Per me è una sensazione bellissima.

Il ricordo degli amici di Stefania Bonaldo dopo la sua morte

In macchina con la donna c’era anche la sua bimba di 6 anni, che nonostante la gravità dell’incidente al momento sembra essere in buone condizioni. Non ha riportato traumi gravi.

Tante persone, quando sono venute a conoscenza di questa tragica notizia, hanno pubblicato diversi messaggi sui social. Anna, una cara amica di Stefania, per ricordarla un’ultima volta, sul suo profilo Facebook, ha scritto: