Tricase: bambino morto azzannato dal cane. Al funerale la sola presenza della mamma e della nonna. Tricase: bimbo morto azzannato dal cane. Ecco come si sono svolti i suoi funerali.

Tutti hanno letto della tragedia accaduta a Tricase, in provincia di Lecce, nel Salento. Lo scorso 11 aprile, un bambino di soli 8 mesi è stato azzannato dal cane di famiglia, un corso. L’aggressione è risultata fatale e purtroppo il bambino non ce l’ha fatta. Tutto è accaduto sotto gli occhi di sua mamma e sua nonna.

Purtroppo l’aggressione è avvenuta in pochi secondi e nonostante i disperati tentativi di mamma e nonna, di staccare il cane, che aveva azzannato la testa del bambino, non c’è stato nulla da fare. È stato anche portato in ospedale, ma nemmeno i medici sono riusciti ad aiutarlo.

Secondo quanto è stato reso noto, la mamma e la nonna, insieme al piccolo, si erano recate alla loro casa di campagna, che si trova poco distante da quella dove vivono, proprio per dare da mangiare al cane.

Il bambino di 8 mesi era in braccio alla sua mamma, ma pochi secondi dopo averlo adagiato sull’erba, è accaduta la tragedia.

Il sindaco del posto ha proclamato, per il giorno di Pasquetta, lutto cittadino:

“Come tristemente noto, sabato 11 aprile il piccolo Cristian, un angelo di appena otto mesi, è stato strappato alla vita e all’amore dei suoi genitori da una tragica fatalità. Il tragico evento ha gettato nello sconforto e nella tristezza oltre alla sua famiglia i suoi genitori distrutti dal dolore, l’intera città che si sta stringendo idealmente a loro per far sentire il suo abbraccio e la sua vicinanza. Interpretando i sentimenti della comunità di Tricase, Aladdolorata e scossa da un evento così tragico e nel desiderio di manifestare l’affetto e la vicinanza nel dolore ai giovani genitori, ai familiari tutti, dispone la proclamazione del Lutto Cittadino per oggi 13 Aprile, lunedì dell’Angelo, in segno di cordoglio, partecipazione e vicinanza nel dolore giovani genitori alla famiglia del piccolo Cristian, figlio della comunità di Tricase”.

Nella stessa giornata del lutto, sono stati celebrati i funerali del piccolo Cristian. E’ stata concessa la sola presenza della mamma e della nonna:

“La salma sarà traslata oggi 13 c.m. alle ore 16:30 presso il cimitero di Tricase, per la Benedizione in forma strettamente privata. La famiglia ringrazia anticipatamente e dispensa dalle visite e dalle condoglianze a causa dell’attuale emergenza sanitaria“.