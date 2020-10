Neonato positivo ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Trieste. Il piccolo ha solo un mese e mezzo e si trova presso la struttura sanitaria pediatrica Burlo Garofolo della città capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia. Come sta il piccolo paziente? Quali sono le sue condizioni di salute?

Purtroppo ultimamente sono davvero molte le notizie di bambini anche molto piccoli che si trovano ricoverati in ospedale in questa seconda ondata di Coronavirus.

Sempre più bambini sviluppano anche sintomi della malattia, anche se per fortuna, almeno nei loro casi, la sintomatologia è molto lieve e nella maggior parte dei casi non richiede il ricovero.

Il bambino è arrivato in ospedale dopo aver avuto febbre alta e altri sintomi riconducibili alla patologia che ha messo sotto scacco tutto il mondo, una pandemia che non sembra avere fine. Il piccolo si trovava ricoverato già presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Tolmezzo, in provincia di Udine.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il bambino è figlio di genitori risultati positivi al Coronavirus. Prima il padre. E poi la madre. Purtroppo anche il tampone del neonato ha dato esito positivo.

Il bambino è stato ricoverato mercoledì 28 ottobre presso la struttura pediatrica di Trieste, anche se la notizia è stata data solo successivamente all’arrivo del piccolo di appena 45 giorni.

Neonato positivo ricoverato d’urgenza, quali sono le sue condizioni di salute

Il piccolo, ricoverato presso il reparto di Pediatria d’urgenza/Pronto soccorso potrebbe tornare a casa presto, come fanno sapere da fonti ospedaliere.

Le sue condizioni di salute, infatti, risultano stabili e non destano preoccupazione. Dovrebbe presto guarire, tenendo sotto controllo i sintomi che non sono così preoccupanti.

Speriamo che insieme ai genitori possa guarire presto dal Coronavirus e lasciarsi alle spalle questa brutta esperienza, senza alcuna complicazione per il suo organismo così piccolo e indifeso.