Lutto in provincia di Trieste, Valentina Zollia è morta a 41 anni, era affetta da leucemia e Covid

Non ce l’ha fatta Valentina Zollia, di 41 anni, a superare il Covid, visto che il suo fisico era già abbastanza provato dalla malattia con la quale combatteva da più di un anno. Purtroppo ha lasciato due figli, che hanno solamente 10 e 12 anni, l’ex marito e tutti i suoi familiari.

In tanti in queste ore stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, per un ultimo saluto alla giovane donna. Stanno anche cercando di mostrare vicinanza ed affetto ai suoi cari.

Valentina Zollia aveva 41 anni ed un anno fa aveva scoperto di avere la leucemia. Una diagnosi drammatica, che ha sconvolto la mamma e che voleva vincere, per stare vicino ai suoi bambini.

I trattamenti e le terapie sono durate più di un anno. La donna si è anche sottoposta ad un trapianto. La situazione stava migliorando e tutti ne erano felici.

Tuttavia, a gennaio di quest’anno, è avvenuto l’impensabile. Valentina ha contratto il Covid e i medici viste le sue condizioni, hanno deciso di ricoverarla all’ospedale di Udine.

Il suo corpo era già fragile e provato da tutte le cure a cui si era sottoposta in questo lungo periodo. La leucemia l’aveva messa a dura prova, ma a strapparla via da questa vita è stato proprio il Coronavirus, che per lei è risultato essere fatale.

Il tragico decesso di Valentina Zollia

Valentina era nata nel piccolo comune di Monfalcone, ma subito dopo si è trasferita con i suoi familiari a Duino Aurisina ed ha frequentato le scuole a Trieste.

Il decesso della giovane donna è avvenuto la scorsa domenica 27 marzo, mentre era ancora ricoverata all’ospedale di Udine. Il funerale sarà celebrato nella giornata di venerdì 11 marzo, nella chiesa Maria Madre di Ronchi dei Legionari.

Valentina in questo ultimi anni viveva nel piccolo comune di Fiumicello. Oltre ai suoi due amati figli, ha lasciato l’ex marito e tutti i suoi parenti.