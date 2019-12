Trooper un cane speciale Trooper un cane speciale, la sua storia ha commosso il web..

Trooper è un dolce cagnolino, che quando aveva solamente tre mesi, ha avuto un incidente davvero traumatico. Quello che doveva essere il suo amico umano, ha deciso di abbandonare il cucciolo insieme al fratellino, vicino una ferrovia nell’Ohio. Il piccolo è stato investito da un treno, ma le ferite che ha riportato sono state molto gravi.

Una persona ha assistito a tutta la scena ed invece di fare finta di nulla, ha deciso di chiamare i volontari di Animal Friends Humane Society, che sono arrivati sul posto immediatamente.

Trooper è stato portato subito nella clinica veterinaria della città, dove il medico ha fatto di tutto per cercare di salvargli la vita. Il fratellino è stato trovato poco dopo, sano e salvo.

Il cucciolo, a causa dell’incidente, ha perso le due zampe posteriori ed un occhio. Nonostante tutto, la sua voglia di vivere era davvero tanta e per questo, ha lottato con un leone.

I volontari, per cercare di non farlo sentire diverso dagli altri cani, sono riusciti a creare una sedia a rotelle perfetta per lui, con cui può, correre e camminare.

Il medico non è riuscito a fare nulla per salvare il suo occhio, ma nonostante tutto, il piccolo è felice e soddisfatto della sua nuova possibilità di vita che ha avuto.

I poliziotti della città, sono riusciti a trovare il responsabile dell’abbandono dei due fratellini ed è un ragazzo di diciassette anni, che ora è accasato di abbandono e maltrattamenti sugli animali. Ecco il video della sua storia di seguito:

Trooper ha trovato una nuova amica umana, chiamata Elizabeth Format, che appena lo ha conosciuto si è follemente innamorata di lui ed ha firmato tutti i moduli per la sua adozione.

Oggi, il cucciolo ha nove mesi e la sua trasformazione è stata del tutto incredibile. La donna fa di tutto per renderlo felice e per donargli tutto ciò di cui ha bisogno. Una storia commovente. Ho le lacrime agli occhi…

