Capita a volte che il mare restituisca qualcosa di insolito. Questo può essere qualche resto proveniente da poche lontane o qualcos’altro. Una signora americana ha invece fatto una scoperta inizialmente incredibile.

La donna stava tranquillamente passeggiando sulle spiagge del Texas negli Stati Uniti, più precisamente nella penisola di Bolivar. Improvvisamente si è imbattuta in uno strano resto e presa dalla curiosità ha immediatamente scattato una fotografia per inviarla ad una sua amica che, incredula ha deciso di pubblicare tutto su Facebook per cercare di capire di cosa si trattasse.

Fonte: web

“Che cosa può essere?” – ha chiesto ai suoi amici sul social. Nessuno sembrava capire di cosa si trattasse ed hanno iniziato a fare le più svariate teorie come esseri alieni o proveniente dal passato. Poi ad un certo punto è arrivata la risposta di un esperto che ha chiarito ogni dubbio.

Fonte: web

“Le parti piumate sono le branchie, che sono attaccate agli archi branchiali ossei. I pezzi appuntiti nella parte centrale superiore sono i denti faringei. Non riesco a identificare la specie, ma molto probabilmente è un grosso pesce” – ha detto.

Quindi insomma nulla di strano, si trattava soltanto di un grosso pesce probabilmente catturato e sfilettato. Non è chiaro come sia finito sulla spiaggia, ma nessun mistero particolare per questa scoperta.

Fonte: web

Il mare sa regalare anche scoperte più sensazionali, come ad esempio vecchi resti di pesci ormai estinti. Qualche tempo fa un bambino trovò addirittura un dente di uno squalo che si è estinto migliaia di anni fa. Una scoperta davvero sensazionale con il giovane che non riusciva a credere ai suoi occhi.

Molly ha infatti trovato un dente di Megalodonte, una specie di squalo comparso circa 15-20 milioni di anni fa all’inizio del Miocene ed estintosi circa 2.5 milioni di anni fa, nel Pliocene. È conosciuta soprattutto per la grandezza dei suoi denti.