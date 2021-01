Trovata 22enne morta in casa a Capodanno: si indaga per omicidio colposo

È giallo sul presunto omicidio della ragazza di 22 anni, il cui corpo è stato trovato privo di vita in casa sua a Perugia, nella mattinata del 31 dicembre scorso. Difatti, la giovane non soffriva di particolari patologie pregresse e sul corpo l’équipe medica non ha rilevato evidenti segni di violenza. Inoltre, in casa non ha trovato tracce della presenza di altre persone, oltre ai familiari. Così come è stata escluso l’uso di sostanze che potrebbero aver indotto la prematura scomparsa.

Omicidio: nessuna pista primaria

Credit: pixabay.com

Gli stessi pm della procura del capoluogo umbro non hanno al momento alcuna pista primaria e gran parte dello sviluppo dell’indagine dipenderà dall’autopsia che sarà eseguita sul corpo della giovane vittima.

L’ipotesi del sostituto procuratore

Attualmente il sostituto procuratore, Gemma Miliani, ha deciso di avanzare con l’ipotesi di omicidio colposo. Tuttavia, si tratta di un atto necessario proprio per effettuare gli esame occorrenti a delineare in maniera chiara la causa del decesso.

Il fascicolo, infatti, è a carico di ignoti e non ci sono indagati. La relazione del medico legale saprà fornire un’indicazione agli inquirenti, se approfondire le investigazioni o se decretare la morte naturale. La scomparsa della giovane, tanto improvvisa quanto inattesa, resta finora avvolta nel mistero.

Nessun malessere né segno premonitore

A detta dei familiari, interpellati dai Carabinieri, la ventiduenne umbra non aveva mostrato nessun malessere o segno premonitore nei giorni antecedenti alla tragedia, fatta eccezione per qualche dolore muscolare, per via del quale le era stato prescritto un farmaco a base di cortisone. Il tampone svolto successivamente al decesso ha poi escluso il contagio da Covid-19.

Omicidio o morte naturale: ogni scenario è aperto

A fare la tragica scoperta nella tarda mattinata di giovedì scorso erano stati proprio i familiari, una volta rientrati, intorno a mezzogiorno, dal lavoro nella loro abitazione nel quartiere Elce. Non sentendo la figlia sono andati a verificare, scoprendo con orrore che era già esanime.