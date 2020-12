Belluno, carabinieri accompagnano in ospedale la mamma di 41 anni, che stava per mettere al mondo la sua bimba

Un episodio incredibile è avvenuto la notte di Natale, intorno all’1.30, a Belluno. Due carabinieri hanno fermato un’auto ed hanno scoperto che la mamma di 41 anni, stava per mettere al mondo la sua bambina. Gli agenti hanno accompagnato la donna in ospedale e la piccola è nata in ottima salute.

Una vicenda che ha avuto il lieto fine che tutti desideravano e che per fortuna non ha portato a conseguenze gravi. Sia la donna che la neonata stanno bene.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, tutto è avvenuto intorno all’1.30, nella magica notte di Natale. La mamma dopo aver cenato, si è resa conto di aver rotto le acque.

Per questo ha avvisato in fretta il marito. I due hanno preso la valigia, la mascherina e sono saliti in auto in pochi minuti, per poter andare in fretta all’ospedale San Martino.

Proprio durante il tragitto, in via Vittorio Veneto, l’uomo ha notato che c’era una volante dei carabinieri. Gli agenti, vedendo quella macchina, che aveva infranto il coprifuoco delle 22, hanno deciso di fermarla e di capire il motivo della loro uscita. Essendo in “zona rossa” è possibile uscire di casa solo per motivi di estrema necessità o di lavoro.

Il marito si è subito fermato all’alt e dopo aver aperto il finestrino, indicando la moglie, ha dichiarato: “Le si sono appena rotte le acque. Stiamo andando in ospedale!”

Il gesto dei carabinieri per la mamma di 41 anni

CREDIT: DIGITAL DIARY OF ITALY

Gli agenti, appena si sono resi conto della situazione, hanno fatto salire la donna ed il marito sulla loro volante e li hanno accompagnati d’urgenza in ospedale.

Hanno atteso che la giovane mamma venisse presa in carico dai medici ed alla fine sono tornati a lavoro. La mattina seguente, la madre della donna, ha voluto chiamare la Caserma per ringraziare gli agenti del loro commovente gesto. La signora, ha anche raccontato: