Trovata senza vita Kasia Gallanio, ex principessa del Qatar

Kasia Gallanio, ex principessa del Qatar, è stata trovata senza vita nella sua casa a Marbella.

Un giallo che si è presto diffuso in tutto il mondo. Secondo le prime notizie rese note da Efe, l’agenzia di stampa spagnola, le donna di 46 anni è stata trovata morta e ora bisognerà attendere l’esito dell’autopsia, che stabilirà le cause della morte. Le autorità sospettano che possa aver assunto una sostanza nociva, che abbia portato al suo decesso.

Kasia Gallanio stava lottando legalmente per la custodia delle sue tre figlie, tutte minorenni. Era l’ex moglie di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, un membro della famiglia reale del Qatar.

Il Tribunale aveva recentemente respinto le sue denunce. L’ex principessa, lo scorso novembre, era stata ricoverata in ospedale e secondo quanto riportato dai giornali del posto, si era disintossicata e soffriva di esaurimenti nervosi.

Le dichiarazioni dell’avvocato di Kasia Gallanio

Il suo legale, Sabrina Boesch, è stata colei che ha dovuto identificare il suo corpo senza vita. In un’intervista con i giornali, ha spiegato che la sua assistita era devastata da quanto accaduto per la custodia delle sue figlie. E che, secondo il suo pensiero, potrebbe essere davvero morta per il troppo dolore.

Le testate giornalistiche, negli ultimi tempi, avevano parlato della denuncia di una delle figlie dell’ex principessa. Quest’ultima aveva confessato di essere stata vittima delle violenze sessuali del padre durante la crescita, nel periodo dai 9 ai 15 anni.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e la notizia della morte di Kasia Gallanio ha presto fatto il giro del mondo. Bisognerà capire se abbia assunto volontariamente qualche sostanza nociva o se dietro il giallo ci sia qualcosa di peggiore. Sarà solo l’autopsia a stabilire le cause del decesso e a rispondere ai tanti interrogativi sulla morte dell’ex principessa.

Kasia Gallanio è nata nel 1976 a Los Angeles. Ha sposato Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani nel 2004 e dalla loro unione sono nate tre figlie. I due si sono separati a seguito di diversi problemi relazionali. L’ex principessa ha iniziato una battaglia legale per la custodia delle minori, che non le è stata concessa.