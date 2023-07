I genitori avevano lanciato l’allarme nella giornata di ieri, poche ore fa è arrivata la straziante notizia. I due bambini di 6 e 7 anni scomparsi a Manfredonia, in provincia di Foggia, sono stati trovati senza vita in una vasca per l’irrigazione di un’azienda agricola. Erano due fratellini.

Dopo la denuncia dei genitori, il vascone dell’azienda è stato la prima ipotesi per i soccorritori. La mamma e il papà, non riuscendo a trovarli, si sono subito allarmati. Le loro ciabattine erano state abbandonate proprio vicino a quella vasca profonda tre metri.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto il posto in breve tempo e si sono messi subito al lavoro, con la speranza di trovare i due bambini di 6 e 7 anni al più presto. I sommozzatori hanno recuperato i corpi, ormai privi di vita, nella tarda serata di ieri, martedì 11 luglio. Le ricerche sono state ostacolate anche dalla scarsa illuminazione della zona.

Per ore tutti hanno pregato e sperato affinché i due minori fossero ritrovati sani e salvi. Purtroppo le ricerche si sono concluse con il più triste degli epiloghi.

Le indagini sul ritrovamento dei due bambini di 6 e 7 anni

La Procura di Foggia sta indagando per cercare i ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le indagini preliminari, sembrerebbe che i due genitori stessero riposando nel primo pomeriggio, quando i due fratellini sarebbero usciti di casa e in breve tempo si sarebbero allontanati. Bisognerà capire se i minori siano scivolati in quel vascone o si siano gettati intenzionalmente. Gli inquirenti credono che si siano tuffati, viste le ciabattine lasciate a poca distanza. È molto probabile che nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia sui due corpicini. L’esame sarà fondamentale per stabilire l’esatta causa del decesso.

Le cisterne d’acqua presenti a Manfredonia sono numerose, hanno lo scopo di tamponare i periodi di siccità della zona. Molte sono lì da anni e non vengono più utilizzate.