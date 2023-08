Dopo lunghe ore di ricerche, il corpo della bambina di 11 anni annegata nel lago di Como, è stato recuperato ieri, 16 agosto. La minore si trovava sulla spiaggia di Mandello del Lario insieme alla sua famiglia. Si è tuffata in acqua e di lei si è persa ogni traccia.

Credit: Vigili del Fuoco – Facebook

Non è ancora chiaro cosa e come sia accaduto. Da una una prima ricostruzione, è emerso che la bambina di 11 anni si trovava in acqua insieme alle due sorelle e ad una loro amichetta, precisamente nella zona della foce del torrente Meria.

I fatti si sono svolti in poco tempo, tutte e quattro le minori si sono trovate in difficoltà e la piccola di 11 anni, purtroppo, non sapeva nuotare bene. La corrente l’ha trascinata via, facendo perdere ogni sua traccia.

La bambina di 11 anni recuperata sul fondo del lago

I bagnanti sono intervenuti e hanno salvato le sorelle e l’amichetta e poi hanno lanciato l’allarme. In breve tempo, sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco, che si sono mobilitati per cercare di recuperare la minore scomparsa. Ore e ore di ricerche, fino alla mattinata del giorno successivo, il 16 agosto. I soccorritori hanno trovato il corpo della bambina a circa 8 m a sinistra rispetto al punto in cui era stata vista per l’ultima volta. L’acqua era più limpida e c’era meno gente, ciò ha contribuito a facilitare il recupero della piccola.

Squadre di soccorso, un elicottero e sommozzatori di Milano, Torino e Genova. Tutti hanno lavorato per riuscire a trovarla. Purtroppo il triste epilogo è arrivato dopo ore, l’undicenne è stata recuperata sul fondo del lago. Era di origini senegalesi e viveva a Bulciago, in provincia di Lecco. Si trovava sul lago di Como per trascorrere il Ferragosto insieme alla sua famiglia. Fortunatamente, alcuni bagnanti presenti sono intervenuti tempestivamente e hanno salvato le altre tre minori.