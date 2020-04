Trovato il corpo senza vita del piccolo Gideon. Il bambino è morto annegato. Trovato il corpo senza vita del piccolo Gideon, dopo giorni di ricerche. Si torna a parlare della maledizione Kennedy.

Era di diversi giorni fa la notizia che il piccolo Gideon McKean era scomparso, dopo che era uscito in canoa con la sua mamma. Il bambino era il pronipote di Robert F. Kennedy e purtroppo è stato ritrovato senza vita, all’età di 8 anni, nelle acque vicino le coste del Maryland.

La famiglia Kennedy è nota per le sue tragedie numerose, tra le quali omicidi, incidenti e anche morti premature.

Tutti episodi accaduti negli ultimi decenni ed è per questo che nel mondo, si pensa che la famiglia Kennedy sia stata maledetta.

Quest’anno una nuova maledizione si è abbattuta su di loro ed ha coinvolto un bambino di soli 8 anni. Gideon era stato dato per disperso, dopo essere uscito in canoa con sua mamma, Maeve Kennedy Townsend Side, poi è stato ritrovato morto, annegato, non molto distante dalla sua residenza.

Si sospetta che la canoa, con la quale si erano allontanati, sia stata portata lontano dalla corrente. Dopo 4 giorni di ricerca, è stato trovato il corpo senza vita della mamma e non molto lontano da lei, è stato poi trovato il corpo del bambino.

Una vicenda che ha sconvolto il mondo e che ancora una volta, è tornata a far parlare della famiglia Kennedy.

La maledizione di questa famiglia è iniziata nel 1941, quando Rosemary Kennedy è stata sottoposta di nascosto ad una lobotomia, che è fallita, danneggiando permanentemente corpo e mente. Tutto è stato nascosto per anni, finché non è stato scoperto che la ragazza era stata rinchiusa in una struttura psichiatrica, fino alla sua morte.

Tra le seguenti tragedie, impossibile dimenticare l’omicidio Kennedy, nel 1963, quando il presidente degli Stati Uniti d’America è stato assassinato.

Per anni, ci sono state tragedie in questa famiglia. L’ultima, prima di questo bambino, era accaduta lo scorso 1 agosto del 2019, quando un mix di cocktail e droga ha ucciso la ventenne Saoirse Roisin Kennedy Hill, morta di overdose.