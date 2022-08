Manuel Spagnolo, il ragazzo scomparso a Salemi da due giorni, è stato trovato senza vita in un casolare abbandonato: indagini in corso

È arrivato un tragico epilogo per il ragazzo scomparso due giorni fa a Salemi, in provincia di Trapani. Manuel Spagnolo, 21 anni, è stato trovato senza vita in un casolare abbandonato.

L’adolescente è scomparso nella notte tra il 10 e l’11 agosto. La sua famiglia ha lanciato l’allarme e denunciato subito la vicenda alle autorità. La Prefettura di Trapani ha tempestivamente avviato il piano per le persone scomparse.

Sui social sono state diffuse foto dalla famiglia, accompagnate dalla descrizione del ragazzo, i vestiti che indossava il giorno della scomparsa. Anche il Primo Cittadino, prima del tragico epilogo, aveva diffuso un appello sul suo profilo social. Ecco le parole del Sindaco Domenico Venuti:

Da quasi due giorni non si hanno notizie di un giovane di Salemi, Manuel Spagnolo, di 21 anni, scomparso nella notte tra il 10 e l’11 agosto. La prefettura di Trapani ha attivato il piano per le persone scomparse. Lancio un appello affinché chiunque sia in grado di fornire notizie utili per il ritrovamento del giovane comunichi ogni possibile informazione ai carabinieri o al Comando di polizia municipale.

Il tragico ritrovamento di Manuel Spagnolo

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno trovato il corpo senza vita del ragazzo di 21 anni in un casolare abbandonato, situato in contrada Gessi.

Non sono stati ancora diffusi ulteriori dettagli sulla causa della morte, ma secondo alcune fonti sembrerebbe che tutto faccia pensare ad un gesto volontario.

Bisognerà attendere le prossime ore e le ulteriori indagini da parte delle autorità, che serviranno per capire se il 21enne si sia allontanato da casa in modo volontario e abbia deciso di mettere fine alla sua vita oppure se ci sia un’altra pista da seguire, che abbia portato alla sua tragica morte.

Manuel Spagnolo aveva soltanto 21 anni, tutti per due giorni hanno pregato e sperato affinché tornasse a casa sano e salvo. Purtroppo è arrivato il tragico epilogo.