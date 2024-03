Fabio aveva deciso di sdraiarsi sul divano dopo pranzo per riposarsi, ma non si è più svegliato

È stato trovato senza vita dalla madre martedì pomeriggio, Fabio Scalco aveva 55 anni. Un dramma che ha sconvolto la comunità di Cittadella, in provincia di Padova. Un malore improvviso che non gli ha dato nemmeno il tempo di chiedere aiuto.

Fabio Scalco non soffriva di nessun problema al cuore, eppure l’organo ha ceduto non lasciandogli scampo. A fare la straziante scoperta è stata la madre 81enne, Giacinta. Il figlio era ospite a casa sua, dopo aver pranzato si era sdraiato sul divano per riposarsi. Ma da quel divano il 55enne non si è più rialzato.

Quando l’anziana donna si è resa conto che Fabio non si era ancora alzato, intorno alle 17:00, ha provato a svegliarlo. Subito ha capito che qualcosa non andava ed ha allertato i soccorsi. Poi ha telefonato alla moglie e alla cognata. Gli operatori sanitari del 118 hanno tempestivamente raggiunto l’abitazione ed hanno provato a rianimare l’uomo per quasi un’ora. Purtroppo non c’era più nulla da fare.

Il dolore della comunità per la scomparsa di Fabio Scalco

Oltre alla moglie Laura, Fabio lascia il suo amato figlio Riccardo. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è rapidamente diffusa tra la comunità. Tante le persone incredule che si sono strette al dolore della famiglia e che hanno voluto ricordarlo con strazianti messaggi. Le sue passioni, quella per la musica e quella per la cucina, gli avevano dato modo di coltivare tantissime amicizie. Era conosciuto e stimato da tutti. Aveva deliziato gli abitanti con le sue pietanze e li aveva fatti divertire durante gli eventi, portandosi sempre dietro un karaoke per cantare tutti insieme.

Fabio Scalco lascia un vuoto che non potrà mai essere colmato, ma il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di Cittadella per sempre. L’ultimo addio al 55enne sarà celebrato oggi, 15 marzo, alle ore 15:30.

