Trovato neonato abbandonato in un bosco, ormai senza vita Uomo esce per fare una passeggiata e trova un neonato abbandonato, ormai senza vita. Ecco cos'è accaduto..

Era un giorno come un altro per un uomo, chiamato Michael Dorsett di Hythe, in Gran Bretagna. Stava portando a spasso il suo amato cane, quando all’improvviso ha visto qualcosa di strano nel bosco. Era un neonato avvolto in un lenzuolo, ormai senza vita.

Una vicenda terribile che ha sconvolto l’intera famiglia, ma soprattutto il signore che si è trovato davanti quella scena straziante. Non avrebbe mai immaginato una cosa del genere.

In base alle informazioni che sono venute fuori, era un giorno come un altro per l’uomo, che è uscito di casa per portare a spasso il suo cane, nel bosco dietro la sua abitazione.

Lo fa praticamente tutti i giorni e non è mai accaduto nulla di strano. Quando all’improvviso, ha visto uno strano lenzuolo sul terreno.

Quando si è avvicinato ha scoperto che era stato usato per avvolgerci un neonato. Per il piccolo, nonostante i disperati tentativi dei soccorritori non c’è stato nulla da fare. Infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

“Cammino in quella zona abbastanza spesso, ho visto qualcosa avvolto in un asciugamano sotto un albero ed ho pensato che qualcuno avesse lasciato un cane o un gatto morto. Poi ho visto un braccio e mi si è reggelato il sangue. Ho alzato il lenzuolo ed ho visto che era un bambino.

Gli ho toccato il viso nella speranza fosse vivo ed invece era freddo come il ghiaccio. Sono tornato a casa ed ho avvisato subito la polizia. Non so per quanto tempo sia rimasto lì, ma non credo più di qualche ore. Da quando è successo non riesco a smettere di pensarci!”

Gli agenti ora stanno lavorando per cercare di trovare la madre del piccolo, affinché riesca a dare una risposta a tutte le loro domande e per donarle tutte le cure mediche di cui ha bisogno!

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

