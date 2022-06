Tragedia nel mondo della televisione, l’attore Tyler Sanders è stato trovato senza vita a soli 18 anni. Non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto o cosa abbia portato al suo inaspettato ed improvviso decesso.

Secondo quanto diffuso dal portavoce del giovane attore a TMZ, sembrerebbe che gli operatori sanitari siano intervenuti dopo una telefonata che li allarmava di un uomo che non respirava. Al loro arrivo, nell’abitazione di Los Angeles, hanno trovato Tyler Sanders privo di vita. Non hanno potuto far altro che constare il decesso. Era nella sua casa da solo.

Pedro Tapia, questo il nome del portavoce del 18enne, ha chiesto ai tanti fan che sono sconvolti dalla notizia, di rispettare la privacy della famiglia. Ha spiegato che sul corpo senza vita di Tyler non ci sono segni di violenza, che possano far pensare ad un omicidio o ad una morte per circostanze sospette.

Sarà solo l’autopsia, disposta dagli inquirenti, a far luce sulla reale causa del suo decesso. Nessuno si aspettava di dover vivere una tragedia simile.

Tyler Sanders verrà sempre ricordato come un bravo ragazzo che veniva da una famiglia perbene. Era un attore di talento con un futuro brillante. Chiediamo che la privacy dei suoi cari venga rispettata in questo momento.

Sono tantissimi i commenti di cordoglio che nelle ultime ore sono apparsi sotto il suo ultimo post sui social, pubblicato circa 7 giorni fa.

Chi era Tyler Sanders

Tyler Sanders ha intrapreso la carriera da attore quando aveva soltanto 10 anni. È diventato famoso grazie alle sue interpretazioni in conosciute serie tv. Tra i personaggi più noti, c’è quello di Leo nella serie di Amazon Prime “Just Add Magic: Mistery City”, per la quale ha ricevuto anche una nomination agli Emmy.

È ricordato anche per la serie A Shot in the Dark e per lo Spin Off Fear the Walking Dead.