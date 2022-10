È arrivata una straziante notizia, Michael Agostini è stato trovato senza vita: era scomparso dopo un'escursione per cercare funghi

Michael Agostini, il 27enne scomparso dallo scorso 11 ottobre, è stato trovato senza vita. Era papà di una bambina di appena un anno.

Lo scorso 11 ottobre, l’uomo residente a San Benedetto del Tronto, dove viveva con la sua piccolina e con la moglie Chiara, si era recato ad Arquata del Tronto, in un bosco vicino l’abitazione della sua famiglia. Voleva cercare i funghi, non era la prima volta, era cresciuto in quella zona e la conosceva molto bene.

Intorno alle 14:00, poiché non faceva rientro, la moglie ha iniziato a chiamarlo, senza ricevere risposta. Preoccupata, Chiara ha allarmato i soccorritori e le forze dell’ordine. Le ricerche sono partire tempestivamente. Per giorni, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il soccorso alpino hanno perlustrato la zona, anche con l’aiuto di un elicottero. La stessa moglie ha partecipato alle ricerche, con la speranza di riabbracciare il marito e papà della sua bambina.

Michael Agostini trovato dopo 5 giorni

Purtroppo, poche ore fa si è diffusa la straziante notizia. Dopo 5 giorni di continue ricerche, Michael Agostini è stato trovato senza vita in un dirupo. Gli inquirenti credono, anche vista la posizione del corpo, che sia scivolato in modo accidentale. Una caduta che gli sarebbe costata la vita. Ma è stato deciso di disporre un’ispezione cadaverica per averne la certezza.

A geolocalizzare il corpo, sono stati i Carabinieri, che hanno subito lanciato l’allarme al soccorso alpino. Quest’ultimo si è subito mobilitato per recuperare la salma. Michael Agostini è stato poi trasportato in ospedale, dove verrà eseguito l’esame autoptico. Gli operatori sanitari hanno accertato il suo decesso sul posto.

Si sospetta che il 27enne abbia perso la vita lo scorso martedì, lo stesso giorno della sua escursione. Bisognerà ora attendere i risultati degli esami medici, che daranno le conferme sulla tristissima vicenda.

La comunità è sconvolta così come la famiglia, che oggi si ritrova ad affrontare un dolore inaspettato. Aveva soltanto 27 anni ed era diventato da poco papà di una bellissima bambina.