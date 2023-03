Trovato senza vita il modello Jeff Thomas. La polizia sta indagando per cercare di ricostruire la dinamica del decesso. Le prime indiscrezioni emerse, parlano di un gesto estremo, che nessuno si sarebbe mai aspettato e che ha sconvolto tutti.

Dopo una chiamata su un uomo che si era tolto la vita, gli agenti hanno tempestivamente raggiunto l’appartamento di Miami. Le notizie diffuse sono ancora poche, ma sembrerebbe che Jeff Thomas sia stato trovato senza vita all’interno della sua casa, dopo un gesto estremo. Aveva solo 35 anni.

Il tabloid TMZ ha rivelato che sarebbe già stata effettuata l’autopsia sul corpo del modello, tuttavia i risultati non sono ancora stati rivelati.

Non è ancora noto cosa sia accaduto al giovane modello. L’unica cosa certa, è che nessun indizio avrebbe mai potuto presagire un tale epilogo. Nei giorni precedenti, Jeff Thomas aveva pubblicato sui suoi profili social, foto in cui appariva felice e spensierato.

L’ultimo post lo mostra in costume, immerso in una piscina: “Un tuffo freddo al giorno toglie il medico di torno”. Una battuta felice e un’immagine di relax e spensieratezza. Chi avrebbe potuto immaginare, dietro la finzione dei social, che qualcosa non andasse nel 35enne? Eppure, per ora, si parla solo di un gesto estremo. La decisione di farla finita, nonostante la fama e la giovane età.

Saranno solo ulteriori indagini a far luce su cosa è davvero accaduto all’interno di quell’abitazione di Miami e a scoprire le reali modalità del decesso.

In queste ore sono numerosi i commenti apparsi sotto gli ultimi post pubblicati dal modello. Era molto seguito sui social, i follower hanno lasciato messaggi di affetto e cuori spezzati. Anche i colleghi del mondo della moda si sono mostrati sconvolti. Tra i tanti, è apparso il messaggio di Kris Haigh: