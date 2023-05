È stato trovato senza vita il papà di Pamela Mastropietro, dopo l'allarme lanciato da alcuni familiari, che non riuscivano a contattarlo

La spiacevole notizia è arrivata nella giornata di ieri. Il papà di Pamela Mastropietro è stato trovato senza vita nella sua abitazione in zona Morena, periferia di Roma.

Stefano Mastropietro aveva solo 44 anni. Alcuni familiari hanno allarmato le forze dell’ordine, poiché non riuscivano più a contattare l’uomo.

Gli agenti della Polizia di Stato si sono recati alla sua abitazione per un controllo e, una volta aperta la porta, hanno fatto la drammatica scoperta. Secondo il medico legale, il decesso potrebbe risalire a 4/5 giorni prima. Sarà però solo l’autopsia a confermare l’ipotesi e ad individuare la causa dell’improvvisa ed inaspettata scomparsa.

Il caso di Pamela Mastropietro

Pamela Mastropietro ha perso la vita a soli 18 anni per mano di Innocent Osaghale. L’uomo è stato condannato all’ergastolo.

La ragazza è stata fatta a pezzi e messa in una valigia a Macerata nel 2018. Le accuse sono quelle di delitto, vilipendio e occultamento del corpo.

L’unica accusa che non ha trovato una conferma, è quella della violenza sessuale.

La famiglia della 18enne si è sempre battuta per ottenere giustizia. chiedendo l’ergastolo per Innocent Osaghale.

Dopo 5 anni ancora a discutere se merita o no l’ergastolo. Pamela muore ogni giorno mentre lui se ne sta tranquillo in carcere. Ecco come l’ha ridotta. Mi aspetto che lo Stato, la giustizia, le Procure facciano il loro dovere.

Queste le parole della madre, che nelle ultime udienze si è presentata in aula con una maglia cruda, con su stampati i resti della sua amata figlia, per mostrare a tutti come quell’uomo l’aveva ridotta.

Anche il sostituto procuratore generale ha commentato la sentenza dell’ergastolo: