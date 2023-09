Si è tuffato in mare a fine giornata per rinfrescarsi, l'imprenditore Ubaldo Pomioli non è più riemerso: disposta l'autopsia

Trovato senza vita l’imprenditore Ubaldo Pomioli. L’uomo di 58 anni si è tuffato in mare davanti agli occhi di sua moglie e non è più riemerso. Il dramma si è consumato a Numara, comune in provincia di Ancona, nelle Marche.

Subito i soccorritori sono intervenuti nella speranza di trovarlo ancora in vita, ma le speranze si sono spente dopo la tragica notizia arrivata ieri mattina, 12 settembre. Ubaldo Pomioli è stato trovato senza vita in mare, intorno alle 9:30 del mattino. Proprio all’altezza del lido in cui si trovava, di proprietà di sua moglie.

Gli uomini dei Vigili del Fuoco e la capitaneria di porto hanno lavorato a lungo per recuperare il corpo senza vita dell’imprenditore. Il 58enne era molto conosciuto nella zona, poiché era il proprietario di un negozio di arredamenti situato a Porto San Giorgio. Oltre alla moglie, lascia nel dolore anche due figlie.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, sembrerebbe che il 58enne nel tardo pomeriggio dell’11 settembre, dopo aver aiutato la moglie a chiudere gli ombrelloni dello stabilimento, abbia deciso di tuffarsi in mare per rinfrescarsi. Ha lasciato i suoi oggetti personali sulla riva e da quel momento di lui si sono perse le tracce. Non è chiaro cosa sia precisamente accaduto, la prima ipotesi è che Ubaldo Pomioli possa essere stato colpito da un malore improvviso. Ma saranno soltanto i risultati dell’autopsia, che verrà effettuata sul corpo senza vita dell’uomo di 58 anni, a confermare o smentire tale sospetto e a far luce sull’esatta causa del decesso.

Il cordoglio del Primo Cittadino per la scomparsa di Ubaldo Pomioli

Tantissimi i messaggi pubblicati sul web per un ultimo addio all’uomo. Anche il Primo Cittadino, dopo aver appreso la triste notizia, ha voluto pubblicare un lungo messaggio per stringersi al dolore della famiglia a nome dell’intera comunità: