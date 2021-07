Tutti si ricorderanno di Nerina Pieroni, la pianista che lo scorso 31 ottobre ha incantato il pubblico ed i giudici di Tu Si Que Vales. Purtroppo è morta a 81 anni, la scorsa notte, nella casa di riposo dove si era trasferita pochi anni fa. Tutti si sono commossi nel vedere la sua esibizione.

La signora era un’insegnante di musica ed era anche stata accompagnatrice al pianoforte al conservatorio di Torino. Tuttavia, nel 1996 ha deciso di smettere di suonare per un problema.

Ha ripreso a suonare il suo amato pianoforte dopo 10 lunghi anni. Infatti quando si è presentata al programma televisivo, Tu Si Que Vales ci ha tenuto a raccontare la sua storia. Nerina Pieroni ai giudici ha detto:

È stata la mia vita ma quando non si può più, non si può più. Ho deciso di ritirarmi in casa di riposo. Le mie amiche avevano paura che mi intristissi. Mi dicevano: ‘Nerina tu vai là e dopo un mese giaci da una parte ad aspettare la fine!’