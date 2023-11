Si chiamava Rosangela Tegiacchi una turista di 65 anni, che purtroppo ha trovato il decesso mentre stava passeggiando sulla battigia, con il suo compagno. Era originaria della provincia di Sondrio, ma da quando era andata in pensione passava molto tempo in quelle zone.

Tutti quelli che l’hanno conosciuta, in queste ore sono sconvolte dalla grave perdita che hanno subito. Stanno anche cercando di mostrare vicinanza al suo compagno, che ha assistito a tutta la scena.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 13 novembre. Precisamente vicino le pisce naturali di Alcalà, che si trova nella città di Tenerife.

Rosangela ha lavorato per anni nell’ufficio di Caccia e pesca. Lo scorso anno era andata in pensione ed aveva deciso di fare dei viaggi. Passava molto tempo in quelle zone ed in quest’occasione era lì da circa 10 giorni.

Nella sera di lunedì stavano passeggiando sulla battigia. Per loro sembrava essere una giornata come le altre. Quando all’improvviso, un’onda anomala l’ha travolta e nonostante i tentativi del compagno di tenerla, non ha potuto fare più nulla.

Due bagnini presenti sul posto, sono presto intervenuti. Anche i loro tentativi sono risultati vani. Questo perché hanno ritrovato il corpo dopo circa 2 ore e nonostante le manovre di rianimazione da parte dei sanitari, non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

Il racconto del decesso di Rosangela Tegiacchi

Il suo compagno Dino, faceva parte della Protezione civile. Il responsabile del gruppo, Riccardo Tangherloni, sull’accaduto ha detto:

Siamo vicini a Dino, suo compagno, anche lui volontario della protezione civile. Ci ha detto che Rosy stava passeggiando sulla battigia, come si fa tutti quando è al mare, nell’acqua fin poco sopra le caviglie, quando all’improvviso è arrivata un’onda anomala, che l’ha sbilanciata e trascinata via.

Ora le forze dell’ordine stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, ma sono anche in corso le pratiche per il rimpatrio della salma.