Un arresto cardiaco sarebbe stata la causa del decesso di Tyler Christopher, attore noto per il ruolo da protagonista in General Hospital

Nella giornata di martedì 31 ottobre, prima negli USA e poi in tutto il mondo si è diffusa la notizia della scomparsa di Tyler Christopher. L’attore, che avrebbe compiuto 51 anni il prossimo 11 novembre, è stato colpito da un arresto cardiaco mentre era nella sua casa di San Diego, in California. Il ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo è stato quello di Nikolas Cassadine nella soap opera General Hospital.

Soltanto pochi giorni fa, l’America e il mondo intero avevano appreso la tragica notizia della morte di Matthew Perry. L’attore, noto ovviamente per il ruolo di Chandler Bing in Friends, è stato trovato privo di vita nella Jacuzzi della sua villa a Los Angeles.

Neanche il tempo di metabolizzare il dolore per la morte di Perry ed ecco che gli appassionati di cinema e tv d’America hanno ricevuto un’altra triste notizia.

Tyler Christopher, anche lui attore e anche lui molto giovane (avrebbe compiuto 51 anni il prossimo 11 novembre), è morto improvvisamente mentre era nella sua casa di San Diego, in California.

Christopher è diventato noto soprattutto per il ruolo di Nikolas Cassadine nella soap opera “General Hospital” e per la sua parte nello show “Il tempo della nostra vita“.

L’annuncio della morte di Tyler Christopher

Come si legge nell’annuncio della morte dell’attore, a causarne il decesso pare che sia stato un arresto cardiaco.

A divulgare la notizia, il collega attore e amico Maurice Benard, che ha interpretato Sonny Corinthos in General Hospital. Ecco le sue parole: