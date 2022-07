Un matrimonio si è trasformato presto in una tragedia. La sposa chiamata Mahvash Laghaei è morta a 24 anni, colpita dal proiettile di un fucile, usato proprio per i festeggiamenti. L’uomo responsabile, in un primo momento è fuggito via, ma ora è stato catturato dalla polizia.

Una vicenda davvero straziante che ha fatto presto il giro del mondo. In tanti ne sono rimasti sconvolti. Per la coppia, ma anche per gli invitati doveva essere una giornata di festa.

I fatti sono iniziati pochi giorni fa. Precisamente in una cittadina chiamata Shiraz, che si trova in Iran. La coppia desiderava solo poter unirsi e poter festeggiare insieme ai loro amici e parenti più cari.

Tuttavia, un uomo di 36 anni, cugino dello sposo, per fare festa ha portato con sé un fucile. Proprio alla fine della celebrazione religiosa, quando stavano per iniziare i festeggiamenti, ha preso l’arma.

Essendo poco esperto ha puntato il fucile verso gli invitati e con il rinculo dello sparo, ha fatto sì che i colpi finissero ad altezza uomo. Per un fatale scherzo del destino, la sposa si trovava proprio sulla linea di tiro.

Il proiettile l’ha colpita in testa. I sanitari allertati dai presenti, sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. Tuttavia, non hanno potuto far altro che constatare il suo drammatico decesso.

Preso il colpevole della morte di Mahvash Laghaei

Inoltre, anche altre 2 persone tra gli invitati sono rimasti feriti, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Infatti dopo alcuni giorni in ospedale, sono potuti tornare presto a casa.

L’uomo colpevole dell’omicidio della ragazza e cugino dello sposo, quando ha capito la gravità del suo gesto ha preso l’arma ed è fuggito via.

Tuttavia, gli agenti della polizia locale si sono messi subito a lavoro e sono riusciti a rintracciarlo. Il tutto però sembra essere avvenuto solo per un drammatico incidente. Il suo scopo era solo quello di rendere la festa unica ed incredibile, ma alla fine il matrimonio si è trasformato in una tragedia.