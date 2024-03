Ha vegliato il corpo per un giorno e poi l'ha sepolta in giardino, dopo averla uccisa a bastonate

Nuovi aggiornamenti sul delitto di Antonella De Rosa, la 43enne che ha perso la vita per mano dell’ex marito e che è stata ritrovata sepolta nel giardino della sua casa in Brasile dopo diversi giorni. La vicenda ha sconvolto la comunità di Montecatini di Terme, Toscana, dove aveva vissuto per tanti anni con la madre e la sorella, dopo la scomparsa del padre.

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, che più volte erano stati testimoni di liti violente tra Antonella De Rosa e l’ex marito. Non vedevano la donna da diversi giorni e così hanno deciso di allarmare le autorità brasiliane. Anche la madre della 43enne aveva provato a contattarla, senza ricevere risposta. I rapporti tra i due erano tesi, tanto che Antonella aveva richiesto ed ottenuto un divieto di avvicinamento. Un dettaglio riportato dalla testata giornalistica Foggia Today.

Antonella De Rosa è morta il 26 febbraio

Il delitto risale allo scorso 26 febbraio, ma la confessione dell’uomo è arrivata solo diversi giorni fa. L’ex marito ha dichiarato di aver colpito la donna con un bastone, al culmine dell’ennesima lite. Sarebbe rimasto in casa con il corpo privo di vita per un giorno e poi avrebbe deciso di seppellirlo in giardino, dove è rimasto occultato per 10 giorni. Si è difeso, durante l’interrogatorio con le autorità brasiliane, dichiarando di aver agito per legittima difesa, poiché la donna lo avrebbe aggredito. Tuttavia, la sua versione non ha ancora trovato riscontri.

La polizia ha ispezionato la casa e trovato il corpo senza vita di Antonella seppellito proprio in giardino. La notizia del delitto ha sconvolto la comunità di Montecatini Terme, dove per tanto tempo aveva vissuto, prima di trasferirsi in Brasile. Qui, la 43enne lavorava come operatrice in una casa di riposo per anziani.

Il delitto si è consumato in un’abitazione situata in rua Josè Castelani ad Araquari, una piccola cittadina nello stato brasiliano di Santa Caterina.

