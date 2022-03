Ucraina: la bambina che cantava nel bunker di Kiev sale sul palco di Varsavia

Amelia Anisovych è la bambina che ha cantato la canzone di Frozen nel bunker a Kiev, in Ucraina. Per calmare e distrarre gli altri bambini nel buio della stanza, la bambina ha cantato nella sua lingua natale le parole di “Let it go”, la colonna sonora del film Frozen. All luce del suo gesto commovente, adesso è salita sul palco di Varsavia.

Il video di Amelia Anisovych in cui si esibiva nel bunker di Kiev sulle note della canzone di Frozen ha fatto il giro del mondo. La bambina avrà almeno 6 o 7 anni ed ha pensato di cantare nel silenzio della stanza per dare forza e coraggio a tutti.

Con una treccia bionda che le cade sul collo, Amelia assomiglia tanto ad Elsa, la protagonista di “Frozen”. Per tanto, la bambina ha scelto di cantare la colonna sonora del film della Disney, “Let it go” nel bel mezzo dei bombardamenti in Ucraina. Inutile dire che davanti al suo gesto nessuno è riuscito a trattenere le lacrime.

Amelia Anisovych canta l’inno dell’Ucraina al concerto di Varsavia

Dopo essere apparsa in un video che la ritrae mentre canta nei bunker, Amelia è salita sul palco di Varsavia. Lei stessa ha aperto un concerto cantando l’inno nazionale del proprio Paese emozionando il mondo intero. Quello a cui ha partecipato la bambina è un evento di beneficienza chiamato “Insieme per l’Ucraina”.

Lo scopo del concerto è stato quello ri raccogliere fondi per aiutare il Paese in guerra. Tuttavia ad invitare la bambina a cantare sul palcoscenico è stata la sua cantante preferita, Tina Karol’. Quest’ultima è stata l’organizzatrice dell’evento ed ha rappresentato l’Ucraina in occasione dell’Eurovision Song Contest del 2006.

Con il suo commovente gesto, Amelia Anisovych è diventata l’icona della restistenza ucraina contro la guerra, così come il brano che ha cantanto il quale recita queste parole: