Ultim’ora, nuova scossa di terremoto in Italia: dove è successo

La terra trema ancora in Campania. Un altro terremoto oggi nei Campi Flegrei ha destato nuova preoccupazione e allarme tra la gente. Si tratta di una scossa di magnitudo 1.6 che i sismografi hanno registrato nell’area del Golfo di Pozzuoli. Una magnitudo bassa, che comunque fa parte di uno sciame sismico che da tempo non dà tregua a un’area considerata fortemente a rischio.

La terra non smette di tremare. Ormai da settimane va avanti questo evento sismico che desta preoccupazione non solo tra la popolazione, ma anche tra autorità locali e nazionali e protezione civile, sempre al lavoro per cercare di mitigare i danni.

L’ultimo sisma avvertito dall’Osservatorio Vesuviano, che poi ha fatto diretta comunicazione al Comune di Pozzuoli, porta la data del 15 marzo 2024. In serata molti cittadini hanno avvertito la terra tremare.

La nuova scossa nella caldera dei Campi Flegrei è stata avvertita intorno alle ore 17.27 di giovedì 14 marzo 2024. Una scossa di magnitudo 1.6 della scala Richter, registrata con epicentro nel Golfo di Pozzuoli, proprio di fronte alla costa della città flegrea.

Nonostante la magnitudo molto bassa, molte persone hanno avvertito in modo perfetto il terremoto, che ha avuto luogo a una profondità di 3,9 chilometri. Sono stati soprattutto i cittadini della zona di Lungomare di Pozzuoli e della frazione di Arco Felice ad aver sentito la terra tremare. Nei quartieri della periferia Ovest di Napoli, invece, non è stato avvertito nulla.

Terremoto oggi nei Campi Flegrei: la comunicazione del Comune di Pozzuoli

“L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree costiere. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400“.

Questa la nota del Comune di Pozzuoli diramata dopo la registrazione del nuovo evento sismico. Sui social sono state tante le segnalazioni dei cittadini, anche per quello che riguarda il boato: in molti lo avrebbero udito indistintamente.