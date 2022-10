Un altro no per Alessia Pifferi. Il Gip di Milano ha respinto, per la seconda volta, la richiesta della difesa su una perizia neuroscientifica e psichiatrica sulla madre della piccola Diana Pifferi.

Credit: corriere.it

Fabrizio Felice nel provvedimento, con il quale ha respinto la richiesta, ha scritto:

Come attestano le relazioni del Servizio di psichiatria interna di San Vittore, Alessia Pifferi si è sempre dimostrata consapevole, orientata e adeguata, nonché in grado di iniziare un percorso, nei colloqui psicologici periodici di monitoraggio, di narrazione ed elaborazione del proprio vissuto affettivo ed emotivo.

Nessun elemento quindi che faccia pensare che Alessia Pifferi abbia bisogno di una perizia psichiatrica. La donna è sempre stata consapevole di ciò che ha fatto alla sua bambina e che le sue azioni abbiano portato al decesso di Diana Pifferi. Non solo, la donna non ha alcuna storia passata di disagio psichico.

Il Gip ha affermato che la richiesta della difesa non può incidere sul processo interpretativo del giudice:

Suggestive adesioni in campo accademico sul fronte dell’utilizzo delle neuroscienze.

Sarà il giudice a richiedere una possibile perizia sulla salute mentale dell’imputata, qualora riterrà che sia necessario.

Credit: corriere.it

Le parole degli avvocati di Alessia Pifferi dopo il rifiuto del Gip

Gli avvocati di Alessia Pifferi, Solange Marchignoli e Luca D’Auria, hanno espresso la propria rabbia davanti alla negazione di una perizia neuroscientifica e psichiatrica.