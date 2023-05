Un dolore alla spalla e poi una diagnosi terribile: la piccola Natalie sta lottando per la sua vita a soli due anni

La storia della piccola Natalie ha commosso il mondo intero. Sta lottando per la sua vita, dopo che i medici hanno scoperto la triste diagnosi. È stata la sua mamma a raccontare cosa è accaduto.

Natalie aveva soltanto due anni, quando la mamma Nicole Dodge si è resa conto che muoveva il braccio in modo strano. Si è rivolta prima ad alcuni parenti fisioterapisti, che l’hanno rassicurata dicendole che di sicuro si trattava di un piccolo infortunio. Ma poi, visto che la situazione non migliorava, ha deciso di portarla al pronto soccorso.

Raggiunta la struttura ospedaliera, il team medico ha subito preso in cura la piccola e deciso di tenerla sotto osservazione e di procedere con una risonanza magnetica il giorno successivo.

Mi hanno detto che non gli piaceva l’aspetto dell’osso, che sembrava davvero fragile e che avrebbe potuto essere causato da qualsiasi cosa, da carenze nutrizionali come minerali e vitamine fino al cancro, ma è stata detta solo in modo così passeggero che non pensavo che potesse essere la motivazione.