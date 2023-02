La sua incredibile storia si è diffusa i tutto il modo. Dominika Clarke è una madre polacca di 37 anni, che ha da poco dato alla luce 5 gemelli. Quando ha scoperto di essere incinta, era già mamma di 7 bambini di età compresa tra i 10 mesi e i 12 anni.

Dominika Clarke ha definito quanto le è accaduto un vero e proprio miracolo, così come lo hanno definito i medici che l’hanno assistita. Secondo i sanitari dell’ospedale di Cracovia, la possibilità di partorire 5 gemelli è 1 su 52 milioni. Come definire queste gioiose nascite, se non un miracolo?

La donna di 37 anni e il marito Vince avevano deciso di concepire l’ottavo figlio. Di certo non si aspettavano di vedere sullo schermo ben 5 cuoricini.

Le preoccupazioni sono state molte, arrivare a termine gravidanza non era una cosa facile per i medici. Ma questa straordinaria mamma ce l’ha fatta e, a 28 settimane di gravidanza e con un parto cesareo, ha dato alla luce i cinque gemelli. Oggi sono ricoverati in ospedale e stanno crescendo grazie al supporto di un’incubatrice, ma sono in buone condizioni di salute.

Sono una matematica e amo le statistiche. Vi assicuro che c’è più probabilità di vincere alla lotteria che di avere questa folla. Speriamo di poter tornare a casa il prima possibile, che i piccoli vengano dimessi sani e felici.

La donna ha anche raccontato di non essere preoccupata per il numero di figli o di come farà a crescerli:

Se sei organizzato, hai un approccio sereno e un atteggiamento positivo, allora è possibile avere una vita davvero bella con un gruppo così numeroso di bambini. Sono solo una ragione di festa in più.

Presto mamma e papà potranno tornare dagli altri figli e presentargli i cinque fratellini: Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose e Henry James. Tre femminucce e due maschietti!