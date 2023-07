Due comunità in lutto per l’improvvisa ed inaspettata scomparsa di Roberto Viniero. Il 36enne ha perso la vita per un malore, dopo un viaggio di lavoro. Era molto conosciuto ed amato e sono numerosi i messaggi di addio diffusi nelle ultime ore.

Roberto Viniero era esperto nella lavorazione del ferro, nato e cresciuto a Caerano San Marco, in provincia di Treviso e residente da anni a Ponzano Veneto.

Si è recato a Verona per in viaggio di lavoro e, rientrato a casa, è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La sua scomparsa ha gettato tutti nello sconforto, nessuno si aspettava una perdita così improvvisa, vista anche la giovane età dell’uomo. Roberto lascia nel dolore la mamma Floriana, il papà Franco, la compagna Lorella, il fratello, i cognati, i nipoti e tutti i suoi numerosi amici. Nessuno riesce ancora a credere alla surreale notizia.

In queste ore lo hanno ricordato come un uomo dal cuore d’oro, sportivo e un gran lavoratore. Aveva solo 36 anni e nessuno avrebbe mai potuto prevedere che alla fine di un viaggio di lavoro, varcata la soglia di casa, la sua vita sarebbe finita in pochi istanti. Viniero si è accasciato a terra e nessuno ha potuto fare nulla per aiutarlo.

I funerali di Roberto Viniero

I funerali verranno celebrati nel suo comune di nascita nella giornata di oggi, nella chiesa di Caerano San Marco, in provincia di Treviso.

Numerosi i post pubblicati sui social, per un ultimo addio ad un amico tanto amato: