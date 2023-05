Un grave e straziante sinistro è quello che è avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 maggio. Ad avere la peggio purtroppo, una donna di 36 anni chiamata Rosalba Distefano, che a causa dello scontro un palo è deceduta praticamente sul colpo.

La notizia ha portato a dolore e sconforto in tutta la comunità. Per questo sono davvero tante le persone che sui social la stanno ricordando e stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per la sua famiglia, colpita dall’improvvisa perdita.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica 21 maggio. Precisamente in via del Carabiniere, nel comune di Gravina, che si trova nella provincia di Catania.

Rosalba lavorava nella pasticceria di Sant’Agata e dopo aver finito il suo turno, stava tornando a casa. Quella strada la faceva tutti i giorni e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito.

In quell’occasione però, mentre era alla guida della sua Fiat Panda, a causa della pioggia incessante e della cenere vulcanica che stava cadendo in quelle ore, ha perso il controllo del suo veicolo.

Purtroppo dopo esser uscita di strada, la sua auto si è ribaltata ed ha finito la sua corsa contro un palo. All’arrivo dei medici, per lei non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Lo strazio per l’improvvisa scomparsa di Rosalba Distefano

Rosalba avrebbe compiuto 37 anni il prossimo agosto ed insieme alla sua famiglia, nel comune di San Giovanni Galermo era molto conosciuta.

Di conseguenza, la sua improvvisa e prematura scomparsa, ha gettato dolore e sconforto in tutta la popolazione. Il sindaco Massimiliano Giammuso in un post straziante sui social, ha voluto esprimere il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia. Nel post ha scritto: