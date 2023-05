Ancora un altro decesso per le strade italiane. Andrea Finocchio aveva solo 30 anni. Il sinistro stradale è avvenuto a Lascari, un comune di Palermo.

Andrea Finocchio si trovava a bordo di una vettura, una Toyota Yaris, quando l’amico, un 37enne residente come lui a Santa Teresa di Riva, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada.

Dopo doversi metri, la Yaris ha finito la corsa contro i muri di diverse villette situate lungo la strada. Lo scontro è stato violento ed è costato la vita ad Andrea. Il 30enne è deceduto sul colpo, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L’amico 37enne, invece, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze.

Su posto è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare i due ragazzi dalle lamiere della Yaris. La dinamica del sinistro non è ancora chiara, gli agenti delle forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita dei due amici, per capire cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al 37enne.

Il corpo senza vita di Finocchio, al momento, si trova al cimitero di Lascari. Spetterà all’autorità giudiziaria decidere se procedere o meno con l’autopsia.

Il 30enne era moto conosciuto e ben voluto. Nella vita faceva il bagnino e il volontario per i vigili del fuoco.

Le parole del sindaco per la scomparsa di Andrea Finocchio

Il primo cittadino è sconvolto ed ha voluto esprimere il cordoglio di tutta la comunità con un post sui social. Di seguito, le parole di Danilo Lo Giudice, Sindaco di Santa Teresa di Riva: