Una giovane mamma muore nel sonno

Micaela Azzoni era una giovane mamma, aveva solo 48 anni. Si era preparata per andare a dormire per questo era passata a dare la buonanotte a tutti nella sua famiglia, ma da quel sonno lei non si era mai svegliata.

Attualmente la salma della giovane donna è stata trasferita all’ospedale di Suzzara al Carlo Poma di Mantova. Adesso si attende che il suo corpo venga sottoposto ad autopsia per capire quale sia stato il motivo di questo improvviso decesso.

La vicenda è accaduta lo scorso mercoledì . Micaela come abbiamo detto, intorno alle 22.00 era andata a coricarsi. Era stato suo marito ad accorgersi che la donna fosse priva di sensi nel suo letto.

L’uomo aveva immediatamente avvisato i soccorsi. Nel frattempo che aspettavano l’arrivo dell’ambulanza una delle sue figlie aveva tentato un massaggio cardiaco ma purtroppo non servì a niente. Gli operatori sanitari non avevano potuto fare nulla per salvarla. Il suo cuore si era ormai fermato e poterono solo constatarne il decesso.

Micaela viveva a Coazze di Moglia, nel Basso Mantovano. Era li che aveva aperto insieme a suo fratello il caseificio Azzoni, nel 2018. La sua azienda è molto conosciuta in tutta la Lombardia. La donna lascia di se un bel ricordo. Sui social pubblicava foto sulla sua vita e una delle ultime era quella che la ritraeva alla fiera delle castagne a San Zeno di Montagna.

Lascia suo marito, Simone Molinari e le sue due amate figlie: Martina 18 anni e Giulia di 22. Nel dolore anche la sorella Roberta e suo fratello Gianluigi. Moltissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia dell’amata Micaela. Tutti la ricordano con molto affetto e dispiaciuti per quanto accaduto.

La risposta dell’autopsia arriverà nei prossimi giorni e si spera di fare chiarezza per rispetto della famiglia su quanto accaduto. Niente e nessuno porterà Micaela indietro dai suoi familiari ma almeno così potranno sapere cosa è accaduto alla loro amata.

LEGGI ANCHE:GF Vip: Nikita va in confessionale e parla del suo interesse per uno dei Vipponi