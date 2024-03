Una notizia che ha straziato il cuore della comunità di Udine. Camilla Di Benedetto si è spenta a soli 34 anni, dopo una lunga lotta contro le sue condizioni di salute. Aveva scoperto di essere malata a 19 anni e nonostante tutto, non aveva mai perso la voglia di vivere.

Camilla Di Benedetto aveva ricevuto quella triste diagnosi 15 anni fa: fibrosi cistica. Si tratta di una grave malattia genetica che colpisce l’apparato respiratorio e quello digerente. È causata dal gene CFTR, che porta alla produzione eccessiva di muco denso che chiude i bronchi, porta ad infezioni respiratorie, ostruisce il pancreas e impedisce agli enzimi pancreatici di raggiungere l’intestino per essere digeriti.

Lo scorso lunedì il cuore della 34enne si è fermato per sempre, mentre era ricoverata all’ospedale di Udine per via di un peggioramento delle sue condizioni di salute. In tanti in queste ore la stanno ricordando con parole bellissime. Camilla Di Benedetto ha vissuto da guerriera. Nonostante i numerosi ricoveri nelle strutture sanitarie, ha sempre cercato di vivere una vita il più normale possibile.

Amava la musica e lo sport e lavorava come grafica insieme a uno dei suoi fratelli, titolare di un’agenzia di comunicazione. Era l’ultima di quattro figli, aveva perso prima il suo papà e poi la sua mamma. Ogni volta si era rialzata ed aveva affrontato i difficili ostacoli che la vita aveva deciso di mettere lungo il suo cammino. A causa della sua malattia si era sottoposta ad un doppio trapianto di polmoni e un virus l’aveva costretta sulla sedia a rotelle. Ma Camilla non si è mai abbattuta e anche in quelle condizioni, aveva trovato qualcosa di positivo. Aveva iniziato a praticare ping pong a livello agonistico per disabili.

Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate e si è spenta per sempre, a soli 34 anni, mentre era ricoverare all’ospedale della città. La comunità è addolorata e si è stretta al dolore dei suoi tre fratelli: Marco, Davide e Paolo. L’ultimo addio alla guerriera verrà celebrato venerdì 22 marzo alle ore 15:30 presso la chiesa di San Marco Evangelista a Chiavris (Udine).

