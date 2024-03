Un destino tragico per Damiano Bufo, il 25enne ha perso la vita davanti agli occhi increduli dei suoi amici, mentre tutti insieme si stavano allenando con il motocross, come erano soliti fare in quei terreni privati. La tristissima vicenda è accaduta a Bisenti, in provincia di Teramo.

La scorsa domenica, 17 marzo, Damiano Bufo si trovava insieme ai suoi amici, tutti appassionati di motocross. Si stavano allenando per una gara, quando si è consumato il dramma. Il 25enne non è riuscito ad evitare una catena tesa tra due alberi. Lo schianto è stato fatale, il ragazzo è deceduto a seguito dei gravi traumi riportati.

Erano soliti frequentare quei terreni privati per i loro allenamenti, ora posti sotto sequestro dalle autorità. Sono stati gli amici, increduli dinanzi alla drammatica scena, ad allarmare i soccorsi. Sul posto sono giunti immediatamente un’ambulanza del 118 di Bisenti e un elisoccorso da Pescara. I paramedici hanno fatto il possibile per salvare la vita di Damiano, ma alla fine sono stati costretti ad arrendersi.

Indagini in corso per il decesso di Damiano Bufo

Il pm Monia Di Marco ha disposto il sequestro dei terreni, del motocross e della catena. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo, non è ancora chiaro se verrà disposta l’autopsia. Le indagini sono condotte dagli agenti dei Carabinieri di Giulianova. Fondamentale sarà capire perché quella catena si trovasse tesa tra due alberi e chi sia il responsabile dell’installazione. Gli amici sono già stati ascoltati dalle forze dell’ordine.

Damiano era originario di Bisenti, dove per anni aveva lavorato nell’azienda agricola di famiglia. Aveva poi deciso di trasferirsi a Pineto. Era conosciuto e benvoluto dall’intera comunità, che ora è sconvolta. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul web, pubblicati da coloro che hanno scelto di ricordarlo un’ultima volta. Tanta anche la vicinanza alla famiglia. “Una tragedia immane”, il commento doloroso del Primo Cittadino Renzo Saputelli.

